Twee veroordeelde terroristen getuigen op proces over aanslagen: "Was bang dat Ibrahim El Bakraoui mijn familie iets zou aandoen"

Bakkali werd in november 2015 opgepakt, na de aanslagen in Parijs. "Zoals ik al zei, besefte ik maar laat dat er een aanslag in Parijs zou zijn, laat staan dat er nog meer zouden volgen." Hij wordt daarom niet vervolgd voor wat er op 22 maart 2016 in ons land gebeurde. Maar hij huurde wel onder een valse identiteit onder meer de schuilplaatsen in de Kazernelaan in Etterbeek, van waaruit Khalid El Bakraoui later met zijn bom naar de metro zou vertrekken, en het appartement in de Tentoonstellingslaan in Jette. Daar zouden Salah Abdeslam en Mohamed Abrini ondergedoken gezeten hebben tot 9 januari 2016. Als hij die adressen na zijn arrestatie had doorgegeven aan de speurders, dan hadden sommige beschuldigden misschien al eerder opgepakt kunnen worden.