Schotse ultramarathonloopster gediskwalificeerd omdat ze 4 kilometer de auto nam

De voorzitter van de Schotse atletiekbond hoopt dat Zakrzewski het voorval "achter zich kan laten" en dat er een "onschuldige verklaring" bestaat voor het bedrog. De 47-jarige atlete is geen onbekende naam in de ultramarathonwereld. In februari verscherpte ze nog het wereldrecord op de 255 miles (of 411,5 km) in Taiwan. Op het Wereldkampioenschap van 2014 en 2015 haalde ze brons.