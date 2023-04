Haven van Antwerpen-Brugge bundelt alle vacatures voortaan op één website

"Er wordt nog vaak gedacht dat er in de haven alleen maar havenarbeiders werken maar dat is natuurlijk niet zo", zegt de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA). "Onbekend is vaak onbemind. Werken in de haven is niet alleen sjouwen met zware lasten of auto's op- en afrijden op schepen. Er zijn bijvoorbeeld ook administratieve, commerciële en technische functies. Dat willen we met deze gebruiksvriendelijke website duidelijk maken, ook aan jongeren die hun weg op de arbeidsmarkt nog moeten vinden. Naast de website komt er ook nog een grote campagne om werken in de haven te promoten."