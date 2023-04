Nieuwe vorm van overnachten tussen de bloesems in Sint-Truiden: "Slapen in 't veld" met de camper 

Vorig jaar was er "Culinair in 't veld", met 6 topchefs die kookten tussen de bloesems. Dit jaar lanceert de Bloesembar in Sint-Truiden een originele overnachtingsvorm: "Slapen in 't veld", en dat samen met CamperDeluxe.

Haspengouw biedt veel uitkijkpunten op de bloesems. En daarom dachten de eigenaars van CamperDeluxe aan de Bloesembar om samen een arrangement uit te werken. "Het zou een absolute meerwaarde kunnen zijn om je dag zorgeloos af te sluiten in een camper zonder dat iemand zich moet opofferen als BOB. Dat wordt dan sfeervol genieten van het uitzicht, een trendy setting en het lekkere eten gekoppeld aan een overnachting en eventueel een ontbijt", zo is te horen bij Karolien en Erwin van CamperDeluxe on tour. De camper staat vlak achter de Bloesembar.