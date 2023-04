Voorlopig geen nieuwe stationsbuurt in Ingelmunster nadat NMBS het oude stationsgebouw niet aan gemeente verkoopt

"Het blijft wél onze bedoeling om het gebouw te verwerven", stelt de burgemeester. "Zo zullen we onder meer bekijken of we de nieuwe eigenaar kunnen onteigenen. Probleem is dat de NMBS de identiteit van de koper slechts kenbaar kan maken na het verlijden van de akte en dat kan vier maanden duren. Via een parlementaire vraag zullen we alleszins meer uitleg vragen aan de bevoegde minister."