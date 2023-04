Krijgt pensioensaga in de Kamer een Vlaams vervolg? "Vlaams Parlement omzeilt pensioenplafond al tien jaar langer" 

De pensioensaga in de Kamer dreigt uit te breiden naar het Vlaams Parlement. Volgens oppositiepartij PVDA bestaat er in het Vlaams Parlement al sinds 2004 een regeling om pensioenen tot 20 procent boven het plafond uit te betalen. "'Wat we zelf graaien, graaien we beter' moeten ze in het Vlaams Parlement gedacht hebben", zegt PVDA-fractieleider Jos D'Haese.