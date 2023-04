Juf Melissa neemt haar hond Kenai al drie jaar mee naar school in Overijse

Drie jaar geleden keerde Melissa terug naar haar klas na de geboorte van naar tweede kind, Mona. Het was nog volop de tijd van de corona-pandemie en ondertussen had Melissa een hond. Een rustige hond met de looks van een kleine vos, een Shiba Inu. Omdat de klas wat structuur en rust nodig had, vroeg ze aan de directeur of haar hond mee mocht. Daar had hij geen probleem mee en na wat test was hond Kenai een vaste waarde op school. Melissa neemt hem enkel op maandag en vrijdag mee: "Hij kan niet altijd mee, maar het is echt een succes, hij brengt rust, troost ook. Dat heb ik gemerkt bij een kind dat een ouder had verloren. Ze leren ook omgaan met een hond. Niet alles mag en kan, dat weten ze heel goed. Zelfs wie het meest schrik had van honden, is nu een dikke vriend van Kenai. Ik geloof hier wel in. Of ik nu extra populair ben bij de leerlingen? Ik denk vooral mijn hond."