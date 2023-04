Malle wil meer proper water in het Schijn

"Het proper krijgen van het Schijn is een verantwoordelijkheid van de overheid en zeker ook van elk lokaal bestuur", vindt de milieuschepen. "We moeten evoor zorgen dat er alleen gezuiverd afvalwater in de rivier belandt. In Malle is meer dan 70 procent van de huizen aangesloten op de riolering. Er lopen momenteel verschillende rioleringsprojecten en er zijn ook nog plannen om dat aantal naar boven te krijgen. We willen er mee voor zorgen dat het water dan in Antwerpen terechtkomt, hier proper vertrekt."