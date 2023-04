Nieuwe gezondheidsapp ZoekGezond als tegengewicht voor "dokter Google"

Als tegengewicht voor "dokter Google" ontwikkelde het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (Cebam) al de website Gezondheid en Wetenschap. Nu is er ook een versie voor de smartphone: ZoekGezond.

"We weten dat meer dan 90 procent van de burgers lukraak gaan googelen wanneer ze een kwaaltje voelen. Maar meer dan de helft van de gezondheidsinformatie op Google is fout", zegt Marleen Finoulst van Gezondheid en Wetenschap.

"Onze informatie is betrouwbaar en gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen. We zetten ook alles om in toegankelijke taal voor burgers en patiënten. Heel belangrijk aan onze app is dat we al de informatie up-to-date houden. Als er dus nieuwe gegevens komen rond een bepaalde aandoening wordt die informatie ook aangepast in de app."