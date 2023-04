Directeur Zilvermeer Mol komt tijdelijk ook aan het roer van De Warande in Turnhout

Nu meldt de provincie wel dat de directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding ziek is. Daarom zorgt ze met Geubbelmans voor tijdelijke en ervaren operationele ondersteuning om de dagelijkse werking van De Warande te garanderen. "Het is onduidelijk hoe lang hij ziek zal zijn, dat is altijd moeilijk in te schatten, maar het is al minstens tot 7 mei", zegt Helsen. "Daarom vonden we het belangrijk om tijdelijk een leider aan te stellen voor het huis, zodat het personeel een aanspreekpunt heeft en om het aanbod van het huidige en het volgende seizoen te kunnen garanderen. Hij blijft dan ook zo lang als nodig. Daar staat op dit moment geen termijn op."