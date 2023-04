Colruyt Group kondigt herstructurering aan bij DreamLand en DreamBaby: 192 banen op de helling, zes winkels sluiten

DreamLand is een speelgoedwinkelketen met 48 vestigingen in België, babywinkelketen DreamBaby telt een 30 winkels. Samen zijn ze goed voor zowat 1.100 werknemers. De keten verkeert al een tijdje in moeilijkheden. De omzet daalde in 2021 nog met ruim zes procent. Winst maken ze nauwelijks.

"Men heeft de voorbije periode geprobeerd om een speler te worden op de online markt, maar dat is niet echt van de grond gekomen", zegt Karen Van de Voorde van de socialistische vakbond. "De werkvolumes zijn gedaald. Reken daarbij de slechte cijfers, en dan is dit het gevolg. Het is een mix van verschillende zaken, maar duidelijk is dat men zich niet heeft kunnen oriënteren en toekomst-proof maken."