Parket Limburg opent onderzoek naar chatgroep in Sportschool Hasselt

"Onze magistraat die gespecialseerd is in racisme en discriminatie heeft bij alle Limburgse politiezones nagevraagd of er al een klacht was binnengekomen," zegt Marijke Teunis van het parket van Limburg. "Dat bleek niet zo te zijn, en dus zijn we als parket zelf met een onderzoek gestart. Dat heeft te maken met de grote maatschappelijke relevantie van het onderwerp, en met het feit dat wij als parket zwaar tillen aan feiten van racisme en discriminatie. De lokale politie LRH (Limburg Regio Hoofdstad, red.) zal het onderzoek voeren."