Politie in Lier schreef vorig jaar bijna 3 keer zoveel pv's uit voor overdreven snelheid tegenover jaar voordien

De lokale politie van Lier heeft vandaag haar jaarverslag voorgesteld. Een van de opvallendste trends is dat er vorig jaar bijna drie keer zoveel pv's voor overdreven snelheid zijn uitgeschreven, tegenover het jaar daarvoor. Het gaat om 44.680 in 2022 tegenover 16.408 in 2021. "Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds hebben we de bemande controles laten toenemen zodat de pakkans vergroot werd. Anderzijds hebben we nieuwe flitspalen geplaatst op locaties waar dat voor de verkeersveiligheid het meest nodig was", zegt korpschef Stijn Van den Bulck.