"Racing Limburg", nieuw boek over Racing Genk:"Algemeen directeur Erik Gerits is de lijm die alles en iedereen samenhoudt"

"Ik ben voor het boek ook met de burgemeester van Genk, Wim Dries, op stap geweest", vertelt Foutré. "We hebben de verschillende gemeenschappen bezocht en het viel me op met hoeveel respect hij daar behandeld werd. Ik denk dat dat typisch is voor Genk en ook voor KRC Genk: iedereen in zijn eigenheid met respect behandelen. Ook bij Racing Genk is iedereen welkom, vrouwen, kinderen, grootouders, mensen van verschillende afkomst, .... We hadden het boek daarom ook FC Limburg kunnen noemen want echt heel Limburg is hier bij matchen van de club in het stadion vertegenwoordigd."

"Racing Limburg" van Geert Foutré kost 25 euro, is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en onder meer te koop bij Standaard Boekhandel.