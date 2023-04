Reizigers blijven tevreden over MIVB, zwervers zorgen voor ergernissen

“Het kleine broertje van het openbaar vervoer is groot geworden: de bus haalt tram en metro bij in de ervaring van de reizigers”, reageert Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Daarmee ben ik bijzonder blij. Het is de bus die voor de fijnmazigheid van ons vervoersnetwerk zorgt, tot in het hart van de Brusselse wijken.”