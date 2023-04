Ruben wil de oude vlag van Wilsele weer zien wapperen: "Fier op waar we vandaan komen"

"Ik zou de vlag weer in het straatbeeld willen zien en meer bepaald aan het oude gemeentehuis van Wilsele-Putkapel", zegt Ruben Geleyns, de zoon van Leuvens schepen Johan Geleyns (CD&V). Sinds 1 januari 1977 is Wilsele een deelgemeente van de stad Leuven. "We mogen fier zijn op waar we vandaan komen. We kunnen dat tonen met vlaggen, zoals wanneer de Rode Duivels spelen. Een dorpsvlag kan ons gemeenschapsgevoel alleen maar ten goede komen."