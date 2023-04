Gent voorziet permanent herdenkingsteken voor overleden Roemeense jongetje Raul 

Aan het Houtdok in Gent zijn zo'n 300 mensen samengekomen om de 9-jarige Raul te herdenken die er vorige week dood in het water werd gevonden. De stad kondigde er meteen aan dat er een permanent gedenkteken komt. Raul zou al weken vermist geweest zijn en werd mogelijk het slachtoffer van zwaar familiaal geweld. Veel mensen kwamen in stilte hun steun betuigen, of legden zelfgemaakte strandbloemen of knuffels neer.