Sint-Truiden experimenteert met nieuw type fietspad dat bestand is tegen opdrukkende wortels van bomen

"Het fietspad in de Zwartveldstraat was dringend aan vervanging toe", zegt schepen Johan Mas (Open VLD). "Boomwortels hadden het oude fietspad uit asfalt op verschillende plaatsen omhoog geduwd en dat maakte het fietsen best gevaarlijk. Als we het pad zouden voorzien van een nieuwe asfaltlaag, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de wortels het asfalt weer beschadigen. Daarom moesten we dus op zoek gaan naar een duurzame oplossing waarbij boomwortels geen boosdoeners kunnen zijn."