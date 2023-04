Vlaming die al 30 jaar in Afrika woont, getuigt vanuit Soedan: "Het is één oorlogsgebied, we leven hier al dagen in constante angst"

Hemmerechts beschrijft de chaos om hem heen. "Er wordt geplunderd, auto's worden gestolen, diplomatieke adressen of niet, er is geen onderscheid", verwijst hij naar het voorval waarbij de EU-ambassadeur werd aangevallen in zijn eigen huis. "Er is geen politie meer, er is niks meer. Het is gewoon één oorlogsgebied en natuurlijk wil iedereen levensmiddelen hebben. Vandaar dat het belangrijk is dat niemand weet waar we zitten."

Hemmerechts en de anderen in zijn schuilplaats leven naar eigen zeggen in constante angst dat gewapende mannen zijn schuilplaats binnenvallen. "We zijn gebarricadeerd, maar telkens je iets hoort, denk je: shit, ze zijn daar. Ze komen voor ons of onze levensmiddelen."