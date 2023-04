Opnieuw bewijzen voor Russische spionage in de Noordzee: "Zijn in staat om kritieke infrastructuur te saboteren"

Admiral Vladimirsky. Dat is de naam van een van de schepen die centraal staan in een onderzoek dat vanavond uitgezonden wordt door de publieke omroepen van Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland. Officieel is het een onderzoeksschip voor onderwateronderzoek. Maar volgens de journalisten is het een Russisch spionageschip.

Tot die conclusie komen ze op basis van onderschepte radiocommunicatie van de Russische marine en een analyse van de vaarroutes van verschillende Russische schepen in de Noordzee. De schepen, die vermomd zijn als vissersboten of onderzoeksschepen, zouden onderwaterapparatuur aan boord hebben, waarmee ze belangrijke locaties voor mogelijke sabotage in kaart brengen in de wateren voor de Europese kust.