Sportschool Hasselt opent meldpunt voor leerkrachten en leerlingen na whatsappschandaal in school

"Ik merk dat de noodzaak er is om een soort meldpunt op te richten", zegt algemeen directeur Carlo Gysens. "Veel leerkrachten spreken mij aan met vragen. We hebben 800 leerlingen. Als die iets kwijt willen of met vragen zitten, moeten ze ergens terechtkunnen. We kunnen hen moeilijk allemaal persoonlijk gaan spreken. We zullen proberen om ze via het meldpunt zo goed mogelijk een antwoord te geven op hun vragen of te helpen met hun problemen."