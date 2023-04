Staalbouwbedrijf ASK Romein in Malle vraagt faillissement aan: 140-tal jobs bedreigd

De drie afdelingen van het Nederlandse bedrijf ASK Romein, in Nederland zelf, zijn enkele weken geleden al failliet verklaard. Voor de afdeling in Malle is nu ook het failissement aangevraagd. ASK Romein heeft in Malle zo'n 90 arbeiders en 45 bedienden in dienst.

Voor vakbondsafgevaardigde Niels Van den Houdt van ACV BIE komt het nakende faillissement niet als een verrassing. "De holding in Nederland had enkele grote projecten die enorm verlieslatend zijn", vertelt Van den Houdt. "Er zijn dingen misgelopen die ertoe geleid hebben dat er grote schadeclaims zijn. ASK Romein in Malle is zo verweven met de holding in Nederland dat het niet afgescheurd kon worden en ze mee in de malaise zijn terechtgekomen die in Nederland heerst. Jammer genoeg, want ASK Malle is een gezond bedrijf."