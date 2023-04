Stickers op leegstaande sociale woningen in Blankenberge om aan te tonen dat ze niet “zomaar” leegstaan

Huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof beheert ongeveer 750 sociale woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke. Soms staan die een tijdje leeg door bijvoorbeeld renovatie- of onderhoudswerken, maar ook tijdens de afwerkingsfase van nieuwbouwprojecten staan de woningen nog een tijdje leeg. Of wanneer een huurder overlijdt of onverwacht vertrekt. Het duurt langer om een nieuwe huurder aan te duiden dan bij een gewoon huurhuis of -appartement.