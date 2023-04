Vandaag en morgen nog 2 operatiezalen dicht in Ziekenhuis Geel na stroomonderbreking gisteren

Omdat enkele operatiezalen dicht zijn, had dat ook gevolgen voor de spoeddienst. De reguliere werking bleef wel gegarandeerd, maar mensen met complexe trauma's of die complexe ingrepen zouden nodig hebben, werden doorverwezen naar ziekenhuizen in de buurt.

Om 13 uur liet het ziekenhuis weten alles op de spoeddienst weer normaal loopt. Vrijdag zou ook het volledige operatiekwartier weer in dienst moeten zijn.