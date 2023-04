Taalapp in ZNA-ziekenhuizen wordt na 1 jaar uitgebreid: "Handig om te communiceren met anderstalige patiënten"

Eén jaar geleden namen de ziekenhuizen van het ZNA een speciale taalapp in gebruik. Die wordt vooral gebruikt om te achterhalen waarom de patiënt naar het ziekenhuis komt op momenten dat er geen tolk beschikbaar is. "Via de app kunnen gerichte vragen worden gesteld zoals "Waar heb je pijn, wie is je huisarts?"", legt Joeri De Muynck van het ZNA uit. "Voor zorgverleners is het een grote meerwaarde, omdat ze met hun patiënten in dialoog kunnen gaan. En de patiënten zelf vinden het aangenaam dat in hun eigen taal een vraag wordt gesteld en ze gericht kunnen antwoorden."