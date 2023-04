Hogeschool PXL in Hasselt organiseert samen met uitvaartplanner tentoonstelling over rouw en verlies

In de tentoonstelling is onder meer het werk "Sleeping Girl" van de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck te zien. "Het beeld van een slapend kind raakt me altijd", zegt Op de Beeck. "Wanneer ik 's nachts wel eens even muisstil in de slaapkamers van mijn kinderen ga kijken, zie ik ze in hun roerloosheid liggen, in een vaak anatomisch onlogische houding, als in een stilgevallen gevecht met het beddengoed. De lichtgrijs gekleurde figuur uit gips refereert aan in de tijd bevroren leven, zoals dat van de opgravingen in Pompeii."