Tijdelijk meer rook en geurhinder mogelijk boven staalfabriek Arcelor Mittal in Gentse haven

Het gevolg is dat er de komende dagen meer rook en geur boven de fabriek in de Gentse haven kan hangen. Dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Arcelor Mittal meet ook constant of er geen gevaar is. Maar de staalproducent waarschuwt op sociale media de buurtbewoners dat ze dus wel meer rook en geur kunnen waarnemen aan de fabriek. Begin mei moeten de problemen opgelost zijn.

Ondertussen bouwt Arcelor Mital in Gent een grotere installatie om meer gas te kunnen ontzwavelen. Die zal in totaal 29 miljoen euro kosten en zou vanaf de zomer gebruikt kunnen worden.