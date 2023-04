Geen voorgemaakte speeltoestellen, wel gerecupereerde boomstammen in nieuw speelbos in Torhout

In Torhout is in het provinciedomein d'Aertrycke een groot nieuw speelbos geopend. Het speelbos is bijna acht voetbalvelden groot en moet kinderen in de ruime omgeving rond Torhout meer speelruimte geven. Het speelbos is anders dan een gewone speeltuin, want er staan bijvoorbeeld geen schommels of glijbanen. Wel liggen er oude boomstammen en grote takken die kinderen kunnen gebruiken bij het spelen.