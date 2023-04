Oplossing voor auto-afbraakbedrijf Vanlingen in Helchteren: nieuwe locatie op industrieterrein Genk-Oost

Intussen is de huidige vergunning voor de site langs de Grote Baan verlopen, maar Vanlingen heeft een tijdelijke verlenging van die vergunning aangevraagd. "Zo krijgen ze rustig de tijd om alles rond de verhuizing in te plannen, daar hebben we zeker begrip voor", klinkt het bij Moors. De beslissing over de tijdelijke vergunning wordt midden juni verwacht. Het bedrijf kan intussen gewoon verder werken.