Veel sportieve kinderen en luide muziek tijdens opening nieuw fitpark aan Boneput in Bree

Er zullen zogenaamde FORCE-instructeurs opgeleid worden om lessen te geven. Maar iedereen die wil zal op elk moment in de openlucht in het fitpark kunnen sporten. "Op deze locatie in de stad proberen we de buitensport te centreren", zegt schepen van Sport in Bree Michel Theunissen (onsBree). "Er is hier een speeltuin, skatepark en je kan hier lopen. Nu is er dus ook dit gloednieuwe fitpark."