Is een schikking van ruim 700 miljoen euro veel geld voor Fox News? En geloven de Amerikanen de nieuwszender nog? 

In juridische termen staat een schikking niet gelijk aan een schuldbekentenis. Het is een overeenkomst tussen de verschillende partijen waarbij een geschil wordt beslecht zonder een uitspraak van een rechter. In de context van een strafzaak houdt het vaak in dat de verdachte een geldbedrag betaalt aan het slachtoffer, in ruil voor het beëindigen van de strafzaak.