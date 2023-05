Verlenging kernreactoren Doel 4 en Tihange 3: waarom duurt die onderhandeling zo lang?

Met die vraag tot onmiddellijke storting dekt de overheid zich in tegen het risico van een eventueel faillissement van Engie in de toekomst. In het huidige scenario, met een driejaarlijkse herziening, is die indekking er niet. Het lijkt dan wel positief voor de overheid dat ze elke drie jaar de factuur voor Engie kan herzien, in theorie zelfs tot in 2135, maar wat als Engie over pakweg 30 jaar failliet gaat? Dan sta je daar met je driejaarlijkse verhoging. Dus ook het huidige scenario, waarvan zal worden afgestapt, is niet zonder risico.