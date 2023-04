Nieuw wandelnetwerk in Haspengouw verbindt 5 pittoreske kerkdorpen met elkaar

"Wandelaars zullen in dit vernieuwd wandelgebied hun eigen wandeltocht kunnen uitstippelen", zegt An Digneffe van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. "Daar was nood aan, want we merkten dat er sinds corona steeds meer vraag was naar langere wandelingen. Nu de bestaande routes in dit gebied met elkaar verbonden zijn dankzij enkele nieuwe paden, zullen er dus meer opties zijn voor fervente wandelaars. Maar ook als je geen zin hebt in een langeafstandswandeling, kan je een mooie korte route uitstippelen." De afstanden in het gebied variëren van 4 tot 22 kilometer.