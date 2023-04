Vertrouwen in kindervaccinaties is gedaald na corona, ziektes als mazelen en polio winnen weer terrein, zegt UNICEF.

In 52 van de 55 onderzochte landen daalde het vertrouwen in vaccins voor kinderen. China, India en Mexico zijn de enige onderzochte landen waar de perceptie standhield of zelfs verbeterde. In Korea, Papoea-Nieuw-Guinea, Ghana, Senegal en Japan daalde het belang dat gehecht wordt aan kindervaccinatie dan weer met een derde.

Ook in België daalde het vertrouwen in vaccins na de pandemie van 87 naar 72 procent. Opvallend is dat het vertrouwen bij jongere leeftijdsgroepen (onder de 35 jaar) sterk afnam, terwijl bij de oudere leeftijdsgroepen (boven de 65 jaar) de tegengestelde beweging werd geregistreerd. "Het globaal toegenomen scepticisme tegenover vaccinaties van kinderen in ons land is zorgwekkend", waarschuwt Unicef.

"Dit is het gevolg van de pandemie, de overbelasting van de gezondheidszorg en het inzetten van schaarse middelen voor andere doeleinden, maar ook conflicten, politieke onstabiliteit en een dalend vertrouwen in vaccinaties", zo stelt de VN-organisatie.

"Op het hoogtepunt van de pandemie hebben wetenschappers snel vaccins ontwikkeld die talloze levens hebben gered. Maar ondanks deze historische prestatie, circuleerden angst en desinformatie over alle soorten vaccins even sterk als het virus zelf", aldus Catherine Russell, uitvoerend directeur van Unicef.

Het rapport wijst erop dat in totaal 67 miljoen kinderen tussen 2019 en 2021 vaccinaties misgelopen zijn, waardoor de vaccinatiegraad in 112 landen is afgenomen. Bovendien gaven in de meeste landen mensen onder de 35 jaar en vrouwen vaker aan minder vertrouwen te hebben. Het is noodzakelijk om de gemiste vaccinaties in te halen, stelt Unicef. Zo steeg het aantal gevallen van mazelen en polio aanzienlijk ten opzichte van voor de pandemie.

Toch benadrukt Unicef dat de algemene steun voor vaccins relatief groot blijft. In bijna de helft van de 55 onderzochte landen beschouwt meer dan 80 procent van de respondenten vaccins als belangrijk voor kinderen.