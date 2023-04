Vijf vragen en antwoorden over benzodiazepines (en andere slaap- en kalmeermiddelen)

Benzo’s worden soms vergeleken met de remmen van een auto. Je auto vertraagt als je op de rem duwt. Wanneer je benzo’s neemt, dan is het alsof je brein vertraagt.

Benzo’s hebben dat effect omdat ze inwerken op GABA, een belangrijke signaalstof in de hersenen en in het zenuwstelsel. GABA is minder bekend dan bijvoorbeeld dopamine of serotonine, maar het is minstens even belangrijk. Het vermindert de activiteit van zenuwcellen.

“Dat geeft een dempend effect”, zegt psychiater Thomas Pattyn (UPC KULeuven). "Zowat alles wordt gedempt: pijn en angst, maar ook ademhaling en spierkracht en zelfs je bewustzijn."