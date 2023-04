Vilvoorde lokt mensen naar parken en  natuurgebieden met picknickmand

"We willen onze parken en natuurgebieden in de kijker zetten en tegelijkertijd onze handelaars een duwtje in de rug geven", vertelt schepen van Vilvoorde Tine Paredis (CD&V). "Het aanbod aan picknickmanden is heel divers. Je kan kiezen voor een picknickmand met ontbijt, brunch, pannenkoeken/gebak en zelfs een mand met Spaanse tapas. In de manden zitten ook borden, bestek en een picknickdekentje."