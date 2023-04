Vlaams minister Dalle noemt "spreekverbod-mail" VRT "onverstandig en niet voor herhaling vatbaar"

"Het is de manier waarop de mail is verstuurd, de timing, de toon, de formulering die voor wat mij betreft ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar is." Ten gronde heeft Dallen er geen probleem mee dat er zoiets bestaat als communicatierichtlijnen. "Het is normaal en evident dat een bedrijf een uniforme communicatiestrategie hanteert en dat daarbij in geval van persvragen gevraagd wordt om te verwijzen naar de communicatiedienst en de woordvoerder."

En daarnaast bestaat ook nog een integriteitscode. "Die stelt zeer duidelijk dat medewerkers van de VRT geen communicatie doen die schadelijk is voor de VRT", zegt Dalle nog.

Nogal wat parlementsleden merken op dat het intussen de mail van Frederik Delaplace zelf is die nu leidt tot heisa rond de VRT. "In een moeilijke context moet je goed opletten met je communicatie", geeft de minister van Media toe. Hij heeft het nogmaals over "verkeerde teneur, verkeerde aanpak, slechte timing en niet voor herhaling vatbaar".