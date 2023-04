Vlaams Parlement draait omzeiling van het pensioenplafond terug

De regeling is volgens Homans door het Vlaams Parlement overgenomen van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Volgens haar stond de regeling in het reglement van het Vlaams Parlement door een federale wet uit 1980, waardoor het Vlaams Parlement in feite verplicht was om een federale regeling over te nemen.

In de loop van de ochtend was al gebleken dat verschillende fractieleiders komaf wilden maken met een regeling waardoor de Vlaamse volksvertegenwoordigers in een slecht daglicht kwamen te staan als mensen die zich bezondigen aan zelfbediening. Het was Vlaams fractieleider Jos D'Haese (PVDA) die de regeling vanmorgen aan het licht bracht.