Nieuwe vergunning voor crosscircuit in Lommel: "Met maatregelen om omgeving maximaal te ontlasten"

De openingsuren van Heeserbergen blijven hetzelfde: op weekdagen tussen 13 en 19 uur en tijdens het weekend tot 18 uur. Voor speciale events mag het circuit uitzonderlijk langer open blijven. De omloop moet wel elke maandag en minstens één zondag per maand gesloten zijn.

De uitbater zal aan het begin van het kalenderjaar al moeten aankondigen op welke zondagen de omloop dicht is, daarmee gaat de minister in op een vraag van de omwonenden. "Begrijpelijk, maar ook niet evident. We kunnen in het begin van het jaar niet inschatten welke op welke zondagen er mooi weer is. Zo gaan er dus mogelijk heel wat goede zondagen verloren, terwijl dat net de dagen zijn dat de liefhebbers tijd hebben."