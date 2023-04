Op (moeizame) huizenjacht in Brussel: "Appartement in kelder kost in Elsene 600.000 euro" 

In Brussel zijn voor elk gezin grofweg 1,06 woningen voorhanden. Van die bijna 600.000 woningen is twee derde verhuurd en heeft de helft geen energieprestatiecertificaat. Waar de energiescores bekend zijn, zijn ze vaker slecht dan goed: een derde van de huizen en flats krijgt label G, het slechtste, nog eens een derde F of E. “Bij die oudere woningen moeten we nu wat meer ons best doen”, zegt Pesch. “Nieuwbouw en energiezuinige woningen blijven in trek, onder meer bij verhuurders die eieren voor hun geld kiezen (in energiezuinige woningen mogen ze de huurprijs indexeren, in slecht geïsoleerde woningen niet of onvolledig, red.).”