Racisme, discriminatie en homofobie in WhatsApp-groep: privé of strafbaar?

"Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van wat besloten of privé nu eigenlijk is", legt een jurist van het gelijkekansencentrum Unia uit. "In het geval van de geschorste leerkrachten in Hasselt gaat het om communicatie in een groep, en dat wordt wettelijk gezien als openbaar, ook al is die groep besloten. Alleen een-op-eencommunicatie is privé."

Ook Vicky Buelens, advocate gespecialiseerd in arbeidsrecht, bevestigt dat berichten in een besloten groep bestraft kunnen worden. "De wet maakt geen onderscheid tussen virtuele en fysieke communicatie, maar stelt gewoon dat de communicatie moet gebeuren in het openbaar: die plek moet niet voor iedereen toegankelijk zijn, maar wel moeten meerdere mensen het recht hebben om die plek te bezoeken. En dan gelden er bepaalde beperkingen op het recht op vrije meningsuiting waar je rekening mee moet houden."