Geen paarden meer in manege Waterhof in Lubbeek, maar wel padelvelden

Freddy Gilis en zijn vrouw Diana Van Nuffel startten zo'n 23 jaar geleden met manege Waterhof, maar ondertussen is Freddy 70 en moet hij het van de dokter rustiger aan doen: "Ik kreeg al een waarschuwing voor mijn hart. En vorige week overleed mijn neef, hij was amper twee jaar ouder dan ik. Het is tijd om naar de dokter te luisteren. Ook al is het met spijt in het hart: ik kan dat werk in de manege gewoon niet blijven doen.”

Een manege onderhouden is voor Freddy dus te zwaar geworden: "Het is hier intens. Er zijn nog een dertigtal paarden, die allemaal verzorgd moeten worden en eten moeten krijgen. We doen alles zelf. Dat wordt te zwaar."