We bouwen steeds meer in landbouw- en groengebied: 40.000 hectare open ruimte in Vlaanderen staat op het spel 

Dat die bouwshift broodnodig is, blijkt uit de prognoses die de onderzoekers maken. Als we op dezelfde weg verder gaan en dagelijks 5 hectare blijven innemen, verliezen we tegen 2050 58.000 hectare open ruimte in vergelijking met 2020. Als de regering de principes van de bouwshift volledig omzet in concrete maatregelen blijft dat verlies beperkt tot ongeveer 15.000 hectare. Een verschil van meer dan 40.000 hectare, twee keer de omvang van de stad Antwerpen.