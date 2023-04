Wielertoerist zwaar gewond na val in Herzele

Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur in de Kerkstraat in Herzele. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. Volgens getuigen zou de fietser uit zijn pedalen geklikt zijn en gevallen.

De man droeg een helm, maar raakte toch zwaar gewond aan zijn hoofd. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis van Zottegem. De Kerkstraat in Herzele was een tijdlang afgesloten voor verkeer.