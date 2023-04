Zomercarnaval Kramping Kiets in Assenede verandert van naam na klacht festival Kamping Kitsch

Eind augustus is er in Assenede weer het zomercarnaval 'Kramping Kiets'. Maar de naam verandert wel. Dat gebeurt na een klacht van het bekende festival 'Kamping Kitsch' in West-Vlaanderen. Die organisatoren vonden dat de namen te veel op elkaar leken. En dus verandert het festival in het Meetjesland van naam, en wordt het 'Kamping Sabrina'.

"We hebben samengezeten om een andere naam te bedenken", klinkt het bij de organisatoren in Assenede. "We wilden zeker 'kamping' behouden in de naam. En toen zei plots iemand: 'Waarom niet Sabrina?'. 'Kamping Sabrina' klinkt echt wel fout en dat blijft op zaterdag natuurlijk ons thema. Ook nu zal het accent blijven liggen op zotte ambiance, plezier en randanimatie. Zo voorzien we een rodeostier in de vorm van een dildo en komt ook zanger Sam Gooris langs. Op vrijdag gaan we voor een afterwork met goeie retrodj’s."



'Kamping Sabrina' vindt plaats op vrijdag 25 augustus en zaterdag 26 augustus op de evenementenweide achter het gemeentehuis van Assenede. Het is een soort zomercarnaval waarbij de bezoekers verkleed feest vieren.