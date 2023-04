Zware brand in loods met asbestdak in Wezembeek-Oppem

In de Diepestraat in Wezembeek-Oppem heeft dinsdagavond een zware brand gewoed in een loods van firma Willems. De brand ontstond rond 21.30 uur. De leien van het dak zijn ontploft door de hitte, hierdoor zijn partikels van het dak in de omgeving neergekomen. Dat is een probleem omdat er asbest verwerkt is in het dak. Er werd een vooralarm van het medisch interventieplan afgekondigd.