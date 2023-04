Zwevegem zet speciale vallen om Aziatische hoornaar te vangen

"We hebben een val gemaakt die specifiek bedoeld is om de Aziatische hoornaar mee te vangen", klinkt het bij een imker. "Via gaatjes in de val kunnen Aziatische hoornaars en andere insecten in de val belanden. In tegenstelling tot de Aziatische hoornaar, zullen de andere insecten de val wel kunnen verlaten. De stof waarmee de hoornaar wordt gelokt, is onbereikbaar voor het beestje waardoor het uiteindelijk zal sterven van de honger."

Zwevegem plaatst meteen 70 hoornaarvallen over de hele gemeente. "In een val kunnen meer dan 1.000 hoornaars gevangen worden. En als ook de koninginnen volgen, kunnen de beestjes niet overwinteren", gaat de imker verder. "Hopelijk zullen de ons omringende gemeenten de vallen ook zetten want het is niet nuttig als alleen Zwevegem de hoornaar op die manier probeert te bestrijden."