Op twee jaar tijd ruim 20 marktkramers minder op wekelijkse markt in Sint-Niklaas

Bij slechte weersomstandigheden haken altijd maar meer marktkramers af, ook al mag je volgens het marktreglement enkel afwezig zijn bij weercode geel.

Het stadsbestuur is wel van plan de gaten op de weekmarkt op korte termijn op te vullen. "We blijven waken over een hoge kwaliteit op onze markt", legt schepen Ine Somers (Open Vld) uit. "We gaan de overblijvende kramen herschikken om de grootste gaten weg te werken. Daarna gaan we op zoek naar nieuwe standhouders".