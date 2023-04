Aalst verkoopt een groot deel van historische site rond stadhuis

Het terrein, de Pupillensite, kost de stad te veel geld, en daarom zoekt Aalst een koper die de plek op een andere manier wil invullen. Er zijn vijf mogelijke scenario's om de site aan te pakken. Een congresruimte met extra faciliteiten is één van de opties. Ook een hotel met vergaderruimtes, een restaurant en wellnessruimte is mogelijk. Er wordt ook gedacht aan een 'ondernemingshotspot' zoals het PAKT in Antwerpen. Een onderzoekscentrum zoals het Gentse Vlerick of de Management School in Antwerpen is ook een mogelijkheid. Tot slot zou de Pupillensite ook gebruikt kunnen worden om er een kunstencentrum neer te poten, zoals het KANAL in Brussel.