Afbraak grootste appartementsblok Kolderbos gestart

Als herinnering aan dit stukje Genkse geschiedenis, kregen zowel de schepen en de burgemeester als ex-bewoner Noël Mellen een steen uit het appartementsblok. Noël is enorm blij met zijn steen. "Dat is een deel van mijn leven", zegt hij. "Ik ga het er een statief voor maken en het een heel mooi plaatsje geven in mijn living. Ergens waar ik hem elke dag zal zien. Het is echt een mooie herinnering aan Kolderbos."